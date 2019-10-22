Galatasaray - Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayan ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

GALATASARAY REAL MADRİD CANLI ANLATIM



GALATASARAY - REAL MADRİD İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema