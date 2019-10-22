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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 22:48

- | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz ile İspanyol ekibi karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Real Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında temsilcimiz ile İspanyol ekibi karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Real Madrid'i konuk ediyor. 22.00'de başlayan ve Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

GALATASARAY REAL MADRİD CANLI ANLATIM

GALATASARAY - REAL MADRİD İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema

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