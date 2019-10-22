Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a sürpriz destek! Real Madrid maçını tribünden takip etti...

Khabib geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada yıllar önce Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf hakkında konuşmuştu. Nurmagomedov, "Yedinci sınıfta okulda kazandığım bir şampiyonanın ardından bana ödül olarak Galatasaray forması vermişlerdi. Galatasaray'ı tutmam da o günden itibaren başladı." dedi ve şöyle devam etti, "Son dövüşümü kazanmamın ardından Galatasaray beni sosyal medya hesabından tebrik etti. Futbolu çok seviyorum ve iyi bir izleyiciyim. Büyük bir futbol hayranıyım." ifadelerini kullanmıştı.