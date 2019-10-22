Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a sürpriz destek! Real Madrid maçını tribünden takip etti...
Dünya şampiyonu kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu. İşte Khabib'in tribündeki görüntüsü ve Galatasaray Real Madrid maçından kareler...
22.10.2019 23:11
- Son Güncelleme: 22.10.2019 23:23
Khabib geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada yıllar önce Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf hakkında konuşmuştu. Nurmagomedov, "Yedinci sınıfta okulda kazandığım bir şampiyonanın ardından bana ödül olarak Galatasaray forması vermişlerdi. Galatasaray'ı tutmam da o günden itibaren başladı." dedi ve şöyle devam etti, "Son dövüşümü kazanmamın ardından Galatasaray beni sosyal medya hesabından tebrik etti. Futbolu çok seviyorum ve iyi bir izleyiciyim. Büyük bir futbol hayranıyım." ifadelerini kullanmıştı.
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