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Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Galatasaray Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma devam ederken Galatasaray'da Belhanda krizi yaşandı. Mücadelede etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda yaptığı hatalar sonrası Terim tarafından kenara çekildi. Maç sırasında Belhanda'ya tepki gösteren Terim, oyuncunun kenara geldiği esnada ıslıklanmasına sinirlenerek bu kez taraftara sert çıktı. İşte o anlar ve sosyal medyada Belhanda tepkileri...

23.10.2019 00:03 - Son Güncelleme: 23.10.2019 00:03
Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray'da Belhanda krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Sarı-Kırmızılılar'da Belhanda etkisiz oyunu sonrası teknik direktör Fatih Terim ve Hasan Şaş'tan tepki gördü.

Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Etkisiz oyunu sonrası Belhanda, teknik direktör Fatih Terim tarafından 67. dakikada saha kenarına gelerek yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Oyundan çıktığı esnada tribünlerden ıslık sesleriyle tepkisini gösteren Sarı-Kırmızılı taraftara yaptığı el kol hareketleri yapan Belhanda'nın bu reaksiyonu sonrası tepkiler daha da büyüdü.

Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan isim Belhanda'nın bu hareketleri sonrası Terim'in bir ceza verip vermeyeceği merak konusu.

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