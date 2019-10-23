Galatasaray'da Belhanda taraftarla tartıştı Terim tepki gösterdi!

Galatasaray Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray, A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma devam ederken Galatasaray'da Belhanda krizi yaşandı. Mücadelede etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda yaptığı hatalar sonrası Terim tarafından kenara çekildi. Maç sırasında Belhanda'ya tepki gösteren Terim, oyuncunun kenara geldiği esnada ıslıklanmasına sinirlenerek bu kez taraftara sert çıktı. İşte o anlar ve sosyal medyada Belhanda tepkileri...

23.10.2019 00:03 - Son Güncelleme: 23.10.2019 00:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





