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  • 21.10.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 19:38

'ta derbi öncesi sakatlık şoku! , Douglas ve ...

'ta derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü, 'in 8'inci haftasında oynanan maçında sakatlık yaşayan 'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ yle birlikte bağlarında yırtık ve 'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Kulübü, 'in 8'inci haftasında oynanan maçında sakatlık yaşayan 'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ yle birlikte bağlarında yırtık ve 'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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