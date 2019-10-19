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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 22:17

'ta derbisi öncesi sakatlık şoku! ...

'ta sakatlık şoku. Siyah-beyazlılar Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta 'ın sakatlığıyla sarsıldı. Haftaya derbide 'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın son durumu kontrollerin ardından netlik kazanacak...

Beşiktaş'ta derbi öncesi şok! Yıldız isim sakatlandı

Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta 'ın sakatlığıyla sarsıldı.

Siyah-beyazlıların en büyük gol umudu Burak Yılmaz, 65. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir oyuna dahil olan isim oldu. Ligin 9. haftasında evinde 'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

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