Beşiktaş Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçta Burak Yılmaz'ın sakatlığıyla sarsıldı.

Siyah-beyazlıların en büyük gol umudu Burak Yılmaz, 65. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir oyuna dahil olan isim oldu. Ligin 9. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.