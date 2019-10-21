Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi... Siyah-Beyazlılar'da dün gerçekleşen ve 8 bin 529 geçerli oyun kullandığı olağanüstü seçimli genel kurulda 5 bin 9 oy alan Ahmet Nur Çebi, kulübün yeni başkanı oldu. Çebi'nin kongrede yarıştığı rakipleri Serdal Adalı 2 bin 983 oy, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. Kongrede son 21 yılın katılım rekoru kırıldı.
DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLDU
Başkan seçilmesinin ardından konuşan Çebi, şunları söyledi: "Beşiktaş'ta değişimin bir başlangıcı olmuştur. Bindirilmiş kıtalar hedefine ulaşamamıştır. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz.
BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞU BİZE EMANET
"Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Herkesin birbirine sarıldığı Beşiktaş için mücadele edeceğiz"
BÜYÜK AŞKIMLA KUCAKLAŞTIM
Ahmet Nur Çebi, kongredeki zaferi sonrası, "Büyük aşkımla kucaklaştım" diyerek sevincini dile getirdi. Çebi, "Gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.
A.NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
ADNAN DALGAKIRAN
EMRE KOCADAĞ
FATİH HAKAN AVŞAR
MESUT URGANCILAR
KEMAL ERDOĞAN
ENİS ULUSOY
ERDAL TORUNOĞULLARI
BERKAN GOCAY
YEDEKLER
UMUT ŞENOL
BİLGEHAN SÜRMEN
HAKAN DALTABAN
FIRAT FİDAN
ALİ EFE BEZCİ
AVCI İLE YOLA DEVAM
Çebi, "Abdullah Avcı ile Ocak'a kadar tartışmasız devam edeceğiz. Sorun olursa hocamız gereğini yapar.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile devre arasına kadar tartışmasız yola devam edeceklerini söyledi. Çebi, "Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde biri" dedi.
EZELİ RAKİPLERDEN TEBRİK MESAJI
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi için TFF ve Kulüpler Birliği'nin yanı sıra Galatasaray ile Fenerbahçe de tebrik mesajı yayımladı. Çebi'ye diğer kulüplerden de mesajlar geldi
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