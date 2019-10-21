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7.5 yıllık Fikret Orman dönemi bitti! 'ın 34. başkanı

8 bin 529 geçerli oyun kullandığı rekor katılımlı kongrede , 5 bin 9 oy alarak ’ın yeni başkanı oldu. Çebi’nin rakiplerinden 2 bin 983 oy alırken, ise 573 oyda kaldı...

Beşiktaş'ın yeni başkanı ... Siyah-Beyazlılar'da dün gerçekleşen ve 8 bin 529 geçerli oyun kullandığı olağanüstü seçimli genel kurulda 5 bin 9 oy alan Ahmet Nur Çebi, kulübün yeni başkanı oldu. Çebi'nin kongrede yarıştığı rakipleri Serdal Adalı 2 bin 983 oy, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. Kongrede son 21 yılın katılım rekoru kırıldı.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLDU
Başkan seçilmesinin ardından konuşan Çebi, şunları söyledi: "'ta değişimin bir başlangıcı olmuştur. Bindirilmiş kıtalar hedefine ulaşamamıştır. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz.



BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞU BİZE EMANET
"Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Herkesin birbirine sarıldığı Beşiktaş için mücadele edeceğiz"

BÜYÜK AŞKIMLA KUCAKLAŞTIM
Ahmet Nur Çebi, kongredeki zaferi sonrası, "Büyük aşkımla kucaklaştım" diyerek sevincini dile getirdi. Çebi, "Gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.



A.NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

ADNAN DALGAKIRAN

EMRE KOCADAĞ

FATİH HAKAN AVŞAR

MESUT URGANCILAR

KEMAL ERDOĞAN

ENİS ULUSOY

ERDAL TORUNOĞULLARI

BERKAN GOCAY

YEDEKLER

UMUT ŞENOL

BİLGEHAN SÜRMEN

HAKAN DALTABAN

FIRAT FİDAN

ALİ EFE BEZCİ



AVCI İLE YOLA DEVAM
Çebi, " ile Ocak'a kadar tartışmasız devam edeceğiz. Sorun olursa hocamız gereğini yapar.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile devre arasına kadar tartışmasız yola devam edeceklerini söyledi. Çebi, "Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde biri" dedi.

EZELİ RAKİPLERDEN TEBRİK MESAJI
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi için ve Kulüpler Birliği'nin yanı sıra ile de tebrik mesajı yayımladı. Çebi'ye diğer kulüplerden de mesajlar geldi

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