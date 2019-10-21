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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 20:00

Başkan Erdoğan'dan Kulübü'nün yeni başkanı seçilen 'ye tebrik

Başkan Erdoğan, Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve ’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan ’yi tebrik etti.

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