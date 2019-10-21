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  • 21.10.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:00

'dan kokartlı Türk hakem 'a görev

kokartlı Türk hakem , 'nın Leipzig ile 'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve görev yapacak.

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