Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.10.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 17:56

Trabzonspor Başkanı 'ndan 'e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı , geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren 'ü evinde ziyaret etti. Bu arada, Ağaoğlu ve Alp'in, Abdülkadir Ömür'e yaptığı ziyarette yer sofrasında birlikte yedikleri yemeğe ait fotoğrafa da yer verildi.

Başkan Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı , geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren 'ü evinde ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile genç futbolcuyu evinde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Abdülkadir ile sohbet eden Ağaoğlu'nun, bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Ağaoğlu ve Alp'in, Abdülkadir Ömür'e yaptığı ziyarette yer sofrasında birlikte yedikleri yemeğe ait fotoğrafa da yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri