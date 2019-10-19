Ankara'da sessiz gece

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün 10 kişi kaldığı karşılaşmada gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 berabere bitti.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.





26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

53'üncü dakikada orta sahada ikili mücadelede topu kazanan Sedat, topu sağ kanattaki Hasan'a aktardı, yaklaşık 30 metre topu süren Hasan'ın şutunda top arka direkten dışarı çıktı.





56'ncı dakikada Douglas ceza sahasına sağ taraftan girerek, kale sahasına yaptığı ortada top kaleci Korcan ve Burak'ın arasında kaldı. Korcan son bir hamle ile Burak'tan önce topu uzaklaştırdı

72'nci dakikada ceza sahasının sol tarafından Güven'in yaptığı ortada Ljajic topu savunmanın üzerinden aşırarak kaleye yöneltti, ağlara gitmekte olan topu son anda Kulusic kornere çeldi.





74'üncü dakikada Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği sırasında, Mehmet Sak oyuna girmeye hazırlanırken, oyundan çıkacak olan Sedat, kaptanlık pazu bandını kaleci Korcan'a vermek istedi. Karşılaşmanın hakemi önce sarı kart, ardından da kırmızı kartını göstererek Sedat'ı oyundan attı.

86'ncı dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda Pazdan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

87'nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güven'in sol taraftan yaptığı ortayı kaleci Korcan çeldi, top Diaby'in önünde kaldı. Diaby boş kale yerine topu savunmanın üzerine vurdu. Dönen topu Ankaragücü savunmasında Mehmet Sak uzaklaştırdı.





89'uncu dakikada Ljajic orta sahadan topu savunmanın arkasındaki Umut Nayir'le buluşturdu. Topu ceza yayı üzerine kadar süren Umut'un yaptığı plase vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.