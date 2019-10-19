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  • 19.10.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 19:36

Medipol 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 8. hafta maçında Medipol ile  karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Başakşehir Göztepe'yi son dakika golüyle yıktı!

Süper Lig'de 8. hafta maçında Medipol ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+2. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Göztepe'nin tek golü 64. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 14'e yükseltti. Göztepe 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe de Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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