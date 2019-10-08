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pes etmez

Trabzon sezon başında büyük talihsizlik yaşamasına rağmen hedefine emin adımlarla devam ediyor... Fırtına, milli araya liderin 2 puan gerisinde girdi...

Trabzon pes etmez
Trabzon sezon başında büyük talihsizlik yaşamasına rağmen hedefine emin adımlarla devam ediyor... Fırtına, ligde en çok sakat veren takım konumunda. Trabzon, Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes'ten faydalanamasa da iyi skorlar elde etti.

HÜCUM SİLAHLARINI KAYBETTİ
Özellikle hücum bölgesinde Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi iki kilit ismini kaybeden Bordo-Mavililer, milli araya lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde girmeyi başardı.

SON 6 SEZONUN EN İYİSİ
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden , söz konusu periyotta topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu.

SÜPER LİG'DE REKOR ONDA
Trabzon gol yollarında da zirvede. 'de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Fırtına, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.



KARAMAN 3 GÜNLÜK İZNİ 5 GÜNE ÇIKARDI
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman Ç.Rize maçı öncesi oyuncularına vereceğini söylediği 3 günlük izni 5 güne çıkararak jest yaptı.



SÖRLOTH GÜVEN TAZELEDİ
Trabzonspor'un golcü yıldızı Sörloth gol atamadığı dönemdeki eleştirilere en güzel cevabı Rize'de verdi. Trabzonspor'a hayat veren golü atan Sörloth ligde 7 maçta 4 gol kaydetti.

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