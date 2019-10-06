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: Araya mutlu girelim

oyuncularıyla yaptığı toplantıda, ”Rize’de kazanarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını alalım. Milli araya mutlu girelim” dedi.

Araya mutlu girelim
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Karaman, "Göstermiş olduğunuz performanstan memnunum. Rize maçı çok kritik. Kazanıp milli araya moralli girelim" dedi.

EKSİKLERİ ÇOK
'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Fernandes, Yusuf Sarı ve Onazi Rize maçında oynayamaycak.



DERBİSİ!
Süper Lig'de Trabzonspor bugün Rize deplasmanında mücadele edecek. Karadeniz derbisi yine nefesleri kesecek.

SON 18 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI
Trabzon, lig ve Avrupa Ligi'nde son 18 maç-ta kalesini gole kapatamadı.



TRABZONSPOR BENİM AİLEMDİR
Onazi Trabzon'da kalıp kalmayacağı ile ilgili söylentilere, "Trabzonspor benim ailemdir. Başka takıma gitmem" dedi.

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