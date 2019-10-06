Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Karaman, "Göstermiş olduğunuz performanstan memnunum. Rize maçı çok kritik. Kazanıp milli araya moralli girelim" dedi.
EKSİKLERİ ÇOK
Trabzon'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Fernandes, Yusuf Sarı ve Onazi Rize maçında oynayamaycak.
KARADENİZ DERBİSİ!
Süper Lig'de Trabzonspor bugün Rize deplasmanında mücadele edecek. Karadeniz derbisi yine nefesleri kesecek.
SON 18 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI
Trabzon, lig ve Avrupa Ligi'nde son 18 maç-ta kalesini gole kapatamadı.
TRABZONSPOR BENİM AİLEMDİR
Onazi Trabzon'da kalıp kalmayacağı ile ilgili söylentilere, "Trabzonspor benim ailemdir. Başka takıma gitmem" dedi.
EKSİKLERİ ÇOK
Trabzon'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Fernandes, Yusuf Sarı ve Onazi Rize maçında oynayamaycak.
KARADENİZ DERBİSİ!
Süper Lig'de Trabzonspor bugün Rize deplasmanında mücadele edecek. Karadeniz derbisi yine nefesleri kesecek.
SON 18 MAÇTA KALESİNİ KAPATAMADI
Trabzon, lig ve Avrupa Ligi'nde son 18 maç-ta kalesini gole kapatamadı.
TRABZONSPOR BENİM AİLEMDİR
Onazi Trabzon'da kalıp kalmayacağı ile ilgili söylentilere, "Trabzonspor benim ailemdir. Başka takıma gitmem" dedi.
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