Türkiye'nin başarısı yine 'birilerini' rahatsız etti... Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, milli futbolcularımızın verdiği asker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu öne sürerek, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.



TFF'DEN SAVUNMA İSTENDİ

Almanya da yaptırım konusunda bastırdı. UEFA vakit kaybetmeden Milli Takımımız hakkında soruşturma açtı. UEFA'nın konuyu TFF'ye ilettiği ve savunma istediği de öğrenildi.







İKİ AYRI YERDE SELAM VERDİ

Ancak Fransız yıldız Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seramonisinde ve kabul töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a asker selamı verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.







İTALYAN BAKANIN İŞGÜZARLIĞI

İçinde Infantino'nun da yer aldığı fotoğraflar, Fransa ve UEFA'nın yüzünde tokat gibi patladı. Bu arada İtalyan Spor Bakanı Spadarofa Devler Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasını istedi.







MAHMUT: Kazanmak isterdik ancak beraberlik de önemli bir skor. Çok iyi mücadele ettik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.



BURAK: Eğer bu skorla kahraman Mehmetçiklerimizi biraz olsun sevindirebildiysek ne mutlu bizlere... Bu takım en iyisini hak ediyor.



MERİH: Ne mutlu Türküm diyene... Söyleyecek fazla bir şey yok. Burada bize Türkiye'yi yaşatan taraftarlarımıza teşekkürler.



Twitter;

Yine klasik ayak oyunlarına başladılar.

Ceza gelirse UEFA ile ilişkimizi bitirelim.

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Masa başı oyunlarda bunların üzerine yok.







TÜRKİYE UEFA'YA MEYDAN OKUDU

The Guardian, "Türkler asker selamı vererek UEFA'ya meydan okudu" diye yazdı...

Milli Takımımız'ın Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç Avrupa maçınında geniş yankı buldu... İngiliz The Guardian gazetesi, "Türkler tepkilere rağmen birkez daha asker selamı vererek UEFA'ya meydan okudu" dedi.







Fransız basını ise 30 bin taraftarımızı övdü ve maçın dostluk havası içinde geçtiğini yazdı.







KASAPOĞLU: UEFA BASİRETLİ OLSUN

Bakan Kasapoğlu, "Milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar. UEFA'yı adil ve basiretli olmaya davet ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın açtığı soruşturma hakkında sert ifadeler kullandı. Bakan Kasapoğlu, "Futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne çevirmek isteyenler var. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. UEFA'yı bu açıdan adil ve basiretli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



YAYINCIDAN ŞOK AÇIKLAMA!

Maçı yayınlayan M6 Group, Milli Takımımız'ın golün ardından verdiği asker selamını ekrana getirmemişti. Kanaldan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel şartı maç içinde herhangi bir politik çağrışım yapmamamız yönündeydi. Maç sonu selam videosunu yayınladık" denildi.







BİZ YIKILMAYIZ HEP AYAKTAYIZ

Hakan Çalhanoğlu, "İtalyanlar konuyu politikaya bağladı. Ama biz farklıyız" dedi.

Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'dan flaş sözler... Yıldız futbolcu, "İtalyanlar maçın ardından konuyu hemen politikaya bağladı. Ama bizde politika ayrı, futbol ayrıdır. Bizim ülkemiz işte böyledir. Hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz" dedi.







İLKLER BİR ADIM UZAKLIKTA

Milli Takım ilk kez grup liderliği ve Euro 2020'de birinci torbayı istiyor.

Fransa deplasmanında aldığı 1 puanla grupta liderliğini sürdüren Milli Takımımız ilklere bir adım uzaklıkta... Ay-Yıldızlılar kalan 2 maçını da kazanarak bir turnuvaya ilk kez lider gitmenin planlarını yapıyor. Milli Takımımız ayrıca grup liderleri arasında ülke puanı en yüksek 6 takım arasına girerse Euro 2020 kurasına 1. torbadan girecek. Bu da Türk futbolu açısından bir ilk olacak.



