Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Futbolseverler şimdi büyük bir heyecanla Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte maça dair bilgiler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.