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  • 15.10.2019 23:32
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:47

Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz , Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Real Madrid'i yenmesi durumunda gruptan çıkma mücadelesinde büyük avantaj sağlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Real Madrid karşılaşmasına dair detaylar...

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Futbolseverler şimdi büyük bir heyecanla Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte maça dair bilgiler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

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