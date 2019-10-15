EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8.maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısında beraberlik golünü bulmasının ardından Mehmetçik'e desteğini asker selamı ile göstermişti.

Bu asker selamına Fransa'nın şikayeti üzerine, UEFA tarafından soruşturma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın bu skandal kararına fotoğraflı yanıt verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Başarısızlığı başka bir takım oyunlarla başka yöne çekme çabalarının ve batının çifte standardının son bulması gerektiğini belirtti. Buradaki mesajın bir sevgiyle empati selamı olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Algıyı başka yönlere çekmek isteyenler yanlış işlerle uğraşıyor. Biz ülke olarak sporun dostluk ve barış ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz. Varını yoğunu ortaya koyan milli takımımızın, değerli hocamızın, selamıyla Mehmetçiğimizin yanında olan sporcularımızın her zaman yanındayız. Bizler bu tür manipülatif oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Çifte standardın olduğunu ifade ettim. Bakın burada bir resim var. O gün hiçbir şekilde ses çıkarmayanlar bugün kahraman Mehmetçiğimizin güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.