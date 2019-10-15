UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

UEFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

UEFA, A Milli Futbol Takımımızın Fransa ve Arnavutluk maçlarında gerçekleştirdiği asker selamına ilişkin disiplin soruşturulması başlatıldığını resmen açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklama, "Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.