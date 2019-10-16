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  • 16.10.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:38

6. kez Messi'nin

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu , ödülünü toplamda 6'ncı kez kazandı. Arjantinli yıldız, ödülü 6 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Lionel Messi yine tarihe geçti!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen , Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "" ödülünü 6. kez kazandı.

2018-2019 sezonunda La Liga'da 36 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 32 yaşındaki Messi, Barselona kentinde düzenlenen ödül töreniyle Altın Ayakkabı'yı üst üste 3. kez elde etti.

Arjantinli yıldız, ödülü 6 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asiste imza atan Messi, daha önce bu ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 gol atarak sahip olmuştu.

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