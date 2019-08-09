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yılın futbolcuları için listeyi belirledi

UEFA yılın futbolcuları için listeyi belirledi
'da yılın futbolcuları için adaylar belli oldu: Kaleci: Alisson (), Lloris (Tottenham), Ter Stegen (Barça): Savunma: Arnold ve Van Dijk (Liverpool) (Liverpool), De Ligt (Ajax), Orta saha: Jong (Ajax), Eriksen (Tottenham), Henderson (Liverpool) Forvet: Mane (Liverpool), Messi (Barça), Ronaldo ().

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