UEFA yılın futbolcuları için listeyi belirledi

UEFA'da yılın futbolcuları için adaylar belli oldu: Kaleci: Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham), Ter Stegen (Barça): Savunma: Arnold ve Van Dijk (Liverpool) (Liverpool), De Ligt (Ajax), Orta saha: Jong (Ajax), Eriksen (Tottenham), Henderson (Liverpool) Forvet: Mane (Liverpool), Messi (Barça), Ronaldo (Juventus).
- Spor
- 09.08.2019
- Gazete
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