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  • 16.10.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:45

İran'ın Traktör takımından Barış Pınarı'nı destekleyen cusuna destek

takımı Traktör, 'nı desteklemek amacıyla hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştığı için ceza alan cusu 'ye sahip çıktı.

Traktör takımından futbolcusuna destek

Traktör Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İran Futbol Federasyonunun, 'nı desteklediği gerekçesiyle 'ye sahalardan men cezası vermesi eleştirildi.

'nin çalıştırdığı Traktör'ün açıklamasında, İstiklal takımında forma giyen Voria Gafuri'nin de Instagram hesabında profiline "Save Rojava" yazdığı ve Türkiye'yi eleştirdiği, buna karşın hiçbir ceza almadığı belirtilerek, İran Futbol Federasyonunun çifte standartçı tavrına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Tüm gücümüzle ve taraftarımızın desteğiyle futbolcularımızın arkasındayız." ifadesi kullanıldı.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Federasyona ait internet sitesinde önceki gün yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.


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