A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 yolunda bu akşam Fransa'nın konuğu olacak. Bir önceki maçta Ay-yıldızlılarımızın, golden sonraki asker selamı ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Operasyonu' Fransızları rahatsız etti. Öyle ki hadlerini aşan bazı Fransız politikacılar, provokatif paylaşımlar yapıyor.

'MAÇ İPTAL EDİLSİN'

İtalyan senatör Roberto Calderoli'nin Cengiz Ünder ve Merih Demiral hakkındaki küstahça ifadelerinin ardından, şimdi de Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, hem Türkiye hem de A Milli Futbol takımımız hakkında haddini fazlasıyla aşan bir açıklama yaptı.

Fransız vekil, Twitter hesabından "Bu asker selamını vererek Türk futbol takımı, spor ile siyaseti birbirinden ayıran sınırı aşmıştır. Müttefikimiz olan Kürtlerin katliamını selamlayan bu sporcuları, Stade France'ta düzgün bir şekilde ağırlamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

#AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa Türkiye maçı iptal) etiketini kullanan Lagarde, Türk ordusunu katliam yapmakla suçladı. Lagarde'ın paylaşımın ardından bir skandal paylaşım da, bir diğer Fransız politikacı Jean-Luc Mélenchon'dan geldi.

'TÜRK FUTBOLCULAR DÜŞMAN ASKERİ GİBİ KARŞILANMAYI BEKLESİN'

Geçtiğimiz günler Paris'te, Rojova yürüyüşüne katılan ve Fransa'ya saldırılara karşı tutum alması çağrısı yapan Jean-Luc Mélenchon, Twitter hesabından tepki çeken paylaşımda bulundu. Aynı etiketi kullanan Mélenchon, Türk sporcuların Arnavutluk maçında verdiği asker selamını kast ederek 'Eğer Türk sporcular asker selamı veriyorlarsa, düşman ordusunun askerleri olarak karşılanacaklar.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız L'Equipe gazetesi, bu akşam Stade de France'da 30 bini aşkın Türk sporseverin maça geleceğini yazdı.

TARİH:14.10.2019

SAAT: 21:45

STADYUM: Stade de France

HAKEM: Felix Brych

YAYIN KANALI: TRT 1