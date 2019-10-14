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  • 14.10.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 15:30

Son dakika: açıkladı: - maçı iptal edilecek mi?

Son dakika... Bazı Fransız politikacılar - maçının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bunun ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

UEFA duyurdu! Fransa-Türkiye maçı...

ile arasında bu gece oynanacak eleme maçını iptal etmek isteyen bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü.

Huffingtonpost Fransa'nın yetkililerine dayandırdığı habere göre; UEFA, Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının bu akşam planlandığı gibi yapılacağını bildirdi.

Haberde UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu da kaydedildi.

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