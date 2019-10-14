Fransa ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek isteyen bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü.

Huffingtonpost Fransa'nın UEFA yetkililerine dayandırdığı habere göre; UEFA, Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının bu akşam planlandığı gibi yapılacağını bildirdi.

Haberde UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu da kaydedildi.