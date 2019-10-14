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  • 14.10.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 12:56

Kahveci'den ''na laf uzatan Fransız'a tokat gibi yanıt

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8.maçında bu akşam 'yla karşılaşacak. Paris'te oynanacak maç öncesi genç futbolcu Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahveci, Fransız bir gazetecinin ile ilgili sorusuna ise tokat gibi bir cevap verdi. İşte o anlar.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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