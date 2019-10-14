Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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