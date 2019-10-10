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’ta karar günü! "Ben yokum" dedi, gözler Adalı ve Çebi'ye çevrildi...

’ta aday olmayacağını bildirdi. , ve ’ın da aday olması bekleniyor. girmeyeceği iddia edilen ise sürpriz yapabilir.

Beşiktaş’ta karar günü
Beşiktaş'ta kongre öncesi hareketli saatler yaşanıyor... Fikret Orman sponsorluk anlaşması öncesi başkanlığa yeniden aday olmayacağını bir kez daha açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler bugüne çevdildi. Adaylar bugün saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunmak zorunda.



ADALI DİLEKÇELERİ TESLİM ETTİ
Ahmet Nur Çebi, ve Serdar Adalı'nın ismi başkan adayları arasında geçiyor. Adalı dün ıslak imzalı dilekçelerini teslim etti. Adalı listesini bugün 'na verecek.



ÜNAL&TEKİNOKTAY DA ADAY
Beşiktaş'ta bu iki isim dışında ve Hürser Tekinoktay'ın da bugün adaylıklarını açıklaması bekleniyor. Bu arada Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaktan vazgeçtiği iddialar arasında.



ORMAN'DAN YENİ ANLAŞMA
Beşiktaş Kulübü Özersoylar Grubu ile Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na destek için işbirliği anlaşması yaptı. Başkan imza töreninde, "Bu anlaşmadan dolayı mutluluk duyuyorum" açıklamasında bulundu.


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