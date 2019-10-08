Kartal’da kongre rüzgarı

Kartal'da gözler kongreye çevrildi... 20 Ekim'de yapılması planlanan kongre öncesi adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı listelerine son şeklini vermeye çalışıyor. Adaylar camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme gerçekleştiriyor.
İKNA TURLARI SÜRÜYOR
Mali açıdan güçlü isimleri yönetime almayı ilk koşul olarak gören Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zor günler yaşaması nedeniyle diğer adayların şimdilik kararsız olduğu öne sürüldü.
OĞUZHAN ÖZYAKUP A.GÜCÜ'NE YETİŞEBİLİR
Alanya maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un Ankaragücü ile oynanacak olan maçta oynama şansının bulunduğu öğrenildi.
AJDİN HASİC'TEN MÜJDELİ HABER
Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ajdin Hasic dün 18 yaşını doldurdu. Yönetimin genç yıldızla sözleşme imzalaması bekleniyor.
DORUKHAN SAĞ DİZİNDEN AMELİYAT OLDU
Alanya maçında sakatlanan Dorukhan Toköz Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi.
İKNA TURLARI SÜRÜYOR
Mali açıdan güçlü isimleri yönetime almayı ilk koşul olarak gören Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zor günler yaşaması nedeniyle diğer adayların şimdilik kararsız olduğu öne sürüldü.
OĞUZHAN ÖZYAKUP A.GÜCÜ'NE YETİŞEBİLİR
Alanya maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un Ankaragücü ile oynanacak olan maçta oynama şansının bulunduğu öğrenildi.
AJDİN HASİC'TEN MÜJDELİ HABER
Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ajdin Hasic dün 18 yaşını doldurdu. Yönetimin genç yıldızla sözleşme imzalaması bekleniyor.
DORUKHAN SAĞ DİZİNDEN AMELİYAT OLDU
Alanya maçında sakatlanan Dorukhan Toköz Acıbadem Hastanesi'nde sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi.
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