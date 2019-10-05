Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği - Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio
Galatasaray: Muslera, Belhanda, Selçuk, Babel, Donk, Mariano, Andone, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.