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  • 05.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 19:06

ilk 11'ler belli oldu!

'in 7. haftasında - ile karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

'in 7. haftasında - ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

Galatasaray: Muslera, Belhanda, Selçuk, Babel, Donk, Mariano, Andone, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi

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