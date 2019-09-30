Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 UEFA TS Basel maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında Basel ile mücadele edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç öncesinde futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? İşte Trabzonspor Basel maçına dair merak edilenler...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maç 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Basel maçı beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günüsahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.