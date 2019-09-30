Spor yorumcuları Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı 'Helal olsun!'
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasının ikinci derbisi Trabzonspor-Beşiktaş'tı. Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, sönük geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin aksine sporseverleri daha çok mutlu etti. Trabzonspor, oynadığı futbol ile şapka çıkarttırdı. Spor yazarları Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında aldığı farklı galibiyeti yorumladı. Erman Toroğlu'dan flaş Emre Belözoğlu - Sosa kıyaslaması geldi. İşte spor yazarlarının Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumları;
30.09.2019 10:47
- Son Güncelleme: 30.09.2019 10:56
Ronaldo Sörloth | ZEKİ UZUNDURUKAN
İki takım için de adeta komadan çıkış maçıydı. Kazanan hayata dönecek ve zirve yarışına yeniden ortak olacaktı.
Trabzonspor'un en büyük artısı, büyülü bir atmosfere sahip Şenol Güneş Stadı ve bu sahada muhteşem maçlar çıkaran kaptan Sosa idi. Dün Sosa takımını yine bir maestro gibi yönetirken, olağanüstü bir de gol attı.
İlk yarıda özellikle 20. dakikadan sonra çok baskılı oynayan taraf Trabzonspor'du. Bordo-mavililer, 2 farklı skorla soyunma odasına giderken, Sörloth ve direğe takılan Nwakaeme net fırsatları kaçırdı.
Kongre sürecine giren ve fırtınalı günler geçiren Beşiktaş ise ilk 45'te Oğuzhan ve Burak Yılmaz ile 2 pozisyondan yararlanamadı. Ayrıca yenilen 2 golde Dorukhan ve Necip, gecenin şanssız isimleriydi Beşiktaş adına.
Ünal Karaman, Sivasspor maçında yenilen 2 golün de sağ taraftan gelmesi nedeniyle bu maçta Pereira'nın önüne Avdijaj yerine Kamil Ahmet'i koymakla doğru bir hamle yapmıştı.