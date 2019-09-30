Galatasaray'da PSG maçı öncesi Lemina şoku yaşanıyor! Galatasaray, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
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Galatasaray'da PSG maçı öncesi Lemina şoku yaşanıyor! Galatasaray, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
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