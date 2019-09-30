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  • 30.09.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 19:07

'da sakatlık şoku! Lemina maçında forma giyemeyecek

'da maçı öncesi Lemina şoku yaşanıyor! Galatasaray, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen 'nın PSG karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da şok! Yıldız isim sakatlandı

'da maçı öncesi Lemina şoku yaşanıyor! Galatasaray, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen 'nın PSG karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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