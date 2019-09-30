Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 yendi. 19'da Caner'in ortasına kale dibinde Oğuzhan dokunamadı. 31'de Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top Dorukhan'ın kafasına çarparak ağlara gitti: 1-0... 40'ta Nwakaeme'nin şutu direkten döndü.
MÜTHİŞ TEMPO
42'de Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu. 51'de Abdülkadir Parmak kale dibinden kaçırdı. 64'te Nwakaeme'nin ortasında Sörloth topu ağlara gönderdi. Hakem VAR'a danışarak golü verdi. 74'te Uğurcan'ın uzaklaştırdığı topa Diaby gelişine vurdu. Top direği yaladı. 79'da Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Güven farkı 2'ye indirdi: 1-3. 84'te Nwakaeme'nin pasında Avdijaj kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu dışarı çıktı. 86'da Diaby'nin şutunu Uğurcan çıkardı. 88'de Nwakame topu uzun sürdükten sonra klas bir vuruş yaptı ve skoru belirledi: 4-1.
Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadılar.
MÜTHİŞ TEMPO
42'de Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu. 51'de Abdülkadir Parmak kale dibinden kaçırdı. 64'te Nwakaeme'nin ortasında Sörloth topu ağlara gönderdi. Hakem VAR'a danışarak golü verdi. 74'te Uğurcan'ın uzaklaştırdığı topa Diaby gelişine vurdu. Top direği yaladı. 79'da Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Güven farkı 2'ye indirdi: 1-3. 84'te Nwakaeme'nin pasında Avdijaj kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu dışarı çıktı. 86'da Diaby'nin şutunu Uğurcan çıkardı. 88'de Nwakame topu uzun sürdükten sonra klas bir vuruş yaptı ve skoru belirledi: 4-1.
Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadılar.
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