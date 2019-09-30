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evinde ’ı 4 golle dağıttı... 4.sıraya çıktı

spor evinde 'ı 4-1 mağlup etti ve 4. sıraya çıktı. Fırtına, (k.k), , Sörloth ve ile şov yaptı. ’ın tek golünü Güven Yalçın attı.

Fırtına yıktı geçti
Trabzonspor evinde 4-1 yendi. 19'da Caner'in ortasına kale dibinde Oğuzhan dokunamadı. 31'de 'nın kullandığı serbest vuruşta top 'ın kafasına çarparak ağlara gitti: 1-0... 40'ta 'nin şutu direkten döndü.

MÜTHİŞ TEMPO
42'de spor farkı 2'ye çıkardı. Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve 'a da çarpan top ağlarla buluştu. 51'de Abdülkadir Parmak kale dibinden kaçırdı. 64'te Nwakaeme'nin ortasında Sörloth topu ağlara gönderdi. Hakem VAR'a danışarak golü verdi. 74'te Uğurcan'ın uzaklaştırdığı topa Diaby gelişine vurdu. Top direği yaladı. 79'da Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Güven farkı 2'ye indirdi: 1-3. 84'te Nwakaeme'nin pasında Avdijaj kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu dışarı çıktı. 86'da Diaby'nin şutunu Uğurcan çıkardı. 88'de Nwakame topu uzun sürdükten sonra klas bir vuruş yaptı ve skoru belirledi: 4-1.



Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadılar.





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