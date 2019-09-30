Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor yenilgisi sonrası "Radikal bir karar alacak mısınız?" sorusuna, "Ne istifası destek olun. Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır" diye konuştu.
KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR
Bugüne kadar yaşamadıkları bir süreç içinde olduklarını söyleyen Avcı, "Geriye düşünce kırılgan bir yapımız var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım. 3 deplasmanda 10 gol yedik" dedi.
BİR ŞEYE TEPKİ VEREMİYORUZ
Esas olanın Beşiktaş olduğunu söyleyen Avcı. "Beşiktaş'ın kafasını kaldırdığında yaptıklarıdır. Zihinsel bir yorgunluk var. Birşeye tepki veremiyoruz" dedi.
YÖNETİMİN ALDIĞI BİR KARAR
Fikret Orman'ın istifa kararıyla ilgili konuşan Avcı, "Yönetimin aldığı bir karardır. Biz sahanın içinde takımı nasıl düzeltiriz diye çalışacağız" diye konuştu.
3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI
Beşiktaş'ta Başakşehir maçına göre Douglas, Ljajic ve Diaby'nin yerine dün Vida, Oğuzhan ve Tyler Boyd oynadı.
BURAK ETKİSİZ KALDI
Beşiktaş'ın çok şey beklediği Burak Trabzon'da etkisiz bir futbol ortaya koydu. Ev sahibi ekibin defansı tarafından sıkı bir şekilde marke edilen Burak sahada döküldü.
KARTAL GALİBİYETİ UNUTTU
Bu sezon sadece Göztepe'yi yenen Beşiktaş o karşılaşmadan sonra ligde 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.
ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Kartal'ın kanat oyuncusu N'Koudou, Trabzonspor yenilgisinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. N'Koudou, "Maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmanız gerek. Hücuma çıkarken aceleci davranıyoruz, çok top kaybediyoruz ve bu da bizi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
DİABY: HATALARI İRDELEMELİYİZ
Beşiktaşlı Diaby, Trabzon yenilgisi sonrası, "Çok üzgünüz. Hatalarımızı irdelemeliyiz. Çok fazla top kaybediyoruz. Bunu bir an önce bitirmeliyiz" dedi.
LİG TARİHİNDE BÖYLESİ HİÇ YOK
Beşiktaş ilk 6 hafta itibarıyla 1959'dan bu yana en kötü performansını sergilemiş oldu
Beşiktaş Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performansını sergiledi. Kartal ilk 6 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Beşiktaş ilk 6 maçlık performansıyla göz önüne alındığında 1959'dan bu yana en kötü lig başlangıcını yapmış oldu.
KENDİ KALESİNE 11 GOL
Beşiktaş son 5 sezonda Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım oldu. Siyah- Beyazlılar 5 sezonda kendi kalesine 11 gol atarken bu konuda tüm takımları solladı. Dorukhan Toköz de 2019'da ligde kendi kalesine en fazla gol atan oyuncu oldu. Siyah- Beyazlı oyuncu kendi kalesine 2 gol atarken dünkü maçta da Trabzonspor'un 1. golünde yaptığı ters kafayla topu kendi ağlarına yolladı.
KIRILGAN BİR YAPIMIZ VAR
Bugüne kadar yaşamadıkları bir süreç içinde olduklarını söyleyen Avcı, "Geriye düşünce kırılgan bir yapımız var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım. 3 deplasmanda 10 gol yedik" dedi.
BİR ŞEYE TEPKİ VEREMİYORUZ
Esas olanın Beşiktaş olduğunu söyleyen Avcı. "Beşiktaş'ın kafasını kaldırdığında yaptıklarıdır. Zihinsel bir yorgunluk var. Birşeye tepki veremiyoruz" dedi.
YÖNETİMİN ALDIĞI BİR KARAR
Fikret Orman'ın istifa kararıyla ilgili konuşan Avcı, "Yönetimin aldığı bir karardır. Biz sahanın içinde takımı nasıl düzeltiriz diye çalışacağız" diye konuştu.
3 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI
Beşiktaş'ta Başakşehir maçına göre Douglas, Ljajic ve Diaby'nin yerine dün Vida, Oğuzhan ve Tyler Boyd oynadı.
BURAK ETKİSİZ KALDI
Beşiktaş'ın çok şey beklediği Burak Trabzon'da etkisiz bir futbol ortaya koydu. Ev sahibi ekibin defansı tarafından sıkı bir şekilde marke edilen Burak sahada döküldü.
KARTAL GALİBİYETİ UNUTTU
Bu sezon sadece Göztepe'yi yenen Beşiktaş o karşılaşmadan sonra ligde 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.
ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Kartal'ın kanat oyuncusu N'Koudou, Trabzonspor yenilgisinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. N'Koudou, "Maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmanız gerek. Hücuma çıkarken aceleci davranıyoruz, çok top kaybediyoruz ve bu da bizi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
DİABY: HATALARI İRDELEMELİYİZ
Beşiktaşlı Diaby, Trabzon yenilgisi sonrası, "Çok üzgünüz. Hatalarımızı irdelemeliyiz. Çok fazla top kaybediyoruz. Bunu bir an önce bitirmeliyiz" dedi.
LİG TARİHİNDE BÖYLESİ HİÇ YOK
Beşiktaş ilk 6 hafta itibarıyla 1959'dan bu yana en kötü performansını sergilemiş oldu
Beşiktaş Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performansını sergiledi. Kartal ilk 6 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Beşiktaş ilk 6 maçlık performansıyla göz önüne alındığında 1959'dan bu yana en kötü lig başlangıcını yapmış oldu.
KENDİ KALESİNE 11 GOL
Beşiktaş son 5 sezonda Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım oldu. Siyah- Beyazlılar 5 sezonda kendi kalesine 11 gol atarken bu konuda tüm takımları solladı. Dorukhan Toköz de 2019'da ligde kendi kalesine en fazla gol atan oyuncu oldu. Siyah- Beyazlı oyuncu kendi kalesine 2 gol atarken dünkü maçta da Trabzonspor'un 1. golünde yaptığı ters kafayla topu kendi ağlarına yolladı.
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