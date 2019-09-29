Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması
Trabzonspor deplasmanında 4-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. deplasman maçından da puansız ayrıldı. Beşiktaşlı taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime ve Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi. Maçın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden önemli açıklamalar geldi. Trabzonspor'da galibiyet sevinci yaşanırken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi ve istifa sorusuna yanıt verdi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...
29.09.2019 22:52
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