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Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Trabzonspor deplasmanında 4-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. deplasman maçından da puansız ayrıldı. Beşiktaşlı taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime ve Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi. Maçın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden önemli açıklamalar geldi. Trabzonspor'da galibiyet sevinci yaşanırken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi ve istifa sorusuna yanıt verdi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...

29.09.2019 22:52 - Son Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Abdoulay Diaby: Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız.

Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."

Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak.

Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmanız gerek. Takım savunmasında düzeltmemiz gerekenler var.

Abdullah Avcı'dan flaş istifa açıklaması

Hücuma çıkarken bazen aceleci davranıyoruz, çok top kaybediyoruz ve bu da bizi olumsuz etkiliyor. Ortada çok büyük bir hayal kırıklığı var. Bunu düzeltmeliyiz.

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