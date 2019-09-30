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’dan çıkıs yok! 3 büyüklere sahasını dar ediyor

’ı farklı yenen Bordo-Mavililer, sahasındaki son 4 ı da kazandı. ’daki maçlarda şans tanımadı. Evindeki derbilerde rakiplerine üstünlük kuran Fırtına, son 4 büyük maçın tamanını yönetiminde kazandı. Karaman'ın Trabzon'daki maçlarda yenilgisi bulunmuyor.

Trabzon’dan çıkıs yok!
'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada 'un üç büyüklerine geçit vermiyor. Bordo-Mavililer, üç büyüklerle sahasında oynadığı son 4 ın tamamını kazanmayı bildi ve "Trabzon'dan çıkış yok mesajını" verdi.



'LA 4'TE 4 YAPTI
Evindeki derbilerde rakiplerine üstünlük kuran Fırtına, son 4 büyük maçın tamanını Ünal Karaman yönetiminde kazandı. Karaman'ın 'daki maçlarda yenilgisi bulunmuyor.

EN SON 2010'DA BAŞARMIŞTI
Evindeki son 4 derbi maçtan da galip ayrılan Bordo- Mavililer bu başarıyı son olarak 2010 yılında yakalamıştı. böylelikle önemli bir başarıya imza attı.

KESKİN NİŞANCI SOSA
Beşiktaş ağlarına yaklaşık 25 metreden harika bir gol gönderen Trabzonsporlu Sosa, Süper Lig'de 2014'ten bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından attı. Sosa bu alanda zirvede yer aldı.



TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK
Trabzon'un kaptanı , "Aldığımız galibiyetle taraftarı mutlu ettik" dedi.

UĞURCAN ASİST YAPTI
Sörloth'un golünde topu oyuna sokan Uğurcan, ligde 11 sene sonra asist yapan ilk kaleci oldu.

KAMİL AHMET SİFTAH YAPTI
Sakatlığı geçen Kamil Ahmet, bu sezonki ilk maçına dün karşısında çıktı. Deneyimli oyuncu sağ kanatta görev aldı.



OYUNCULARIM GEREKENİ YAPTI
yenilgisi sonrası sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyleyen Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve rahat nefes aldık" ded
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyetiyle Sivas yenilgisinin izlerini sildiklerini söyledi. Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve maçı kazandık. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.



TARAFTAR STADYUMU DOLDURDU
Trabzon taraftarı Beşiktaş maçında tribünlerinin büyük kısmını doldurdu. Tribünde karnaval havası oluşturdu.



GALİBİYET POZU
Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında 'zafer pozu" verdiler.


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