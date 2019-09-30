Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, iç sahada İstanbul'un üç büyüklerine geçit vermiyor. Bordo-Mavililer, üç büyüklerle sahasında oynadığı son 4 derbi maçın tamamını kazanmayı bildi ve ezeli rakiplerine "Trabzon'dan çıkış yok mesajını" verdi.
ÜNAL KARAMAN'LA 4'TE 4 YAPTI
Evindeki derbilerde rakiplerine üstünlük kuran Fırtına, son 4 büyük maçın tamanını Ünal Karaman yönetiminde kazandı. Karaman'ın Trabzon'daki maçlarda yenilgisi bulunmuyor.
EN SON 2010'DA BAŞARMIŞTI
Evindeki son 4 derbi maçtan da galip ayrılan Bordo- Mavililer bu başarıyı son olarak 2010 yılında yakalamıştı. Trabzonspor böylelikle önemli bir başarıya imza attı.
KESKİN NİŞANCI SOSA
Beşiktaş ağlarına yaklaşık 25 metreden harika bir gol gönderen Trabzonsporlu Sosa, Süper Lig'de 2014'ten bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından attı. Sosa bu alanda zirvede yer aldı.
TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK
Trabzon'un kaptanı Jose Sosa, "Aldığımız galibiyetle taraftarı mutlu ettik" dedi.
UĞURCAN ASİST YAPTI
Sörloth'un golünde topu oyuna sokan Uğurcan, ligde 11 sene sonra asist yapan ilk kaleci oldu.
KAMİL AHMET SİFTAH YAPTI
Sakatlığı geçen Kamil Ahmet, bu sezonki ilk maçına dün Beşiktaş karşısında çıktı. Deneyimli oyuncu sağ kanatta görev aldı.
OYUNCULARIM GEREKENİ YAPTI
Sivas yenilgisi sonrası sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyleyen Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve rahat nefes aldık" ded
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyetiyle Sivas yenilgisinin izlerini sildiklerini söyledi. Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve maçı kazandık. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.
TARAFTAR STADYUMU DOLDURDU
Trabzon taraftarı Beşiktaş maçında tribünlerinin büyük kısmını doldurdu. Tribünde karnaval havası oluşturdu.
GALİBİYET POZU
Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında 'zafer pozu" verdiler.
ÜNAL KARAMAN'LA 4'TE 4 YAPTI
Evindeki derbilerde rakiplerine üstünlük kuran Fırtına, son 4 büyük maçın tamanını Ünal Karaman yönetiminde kazandı. Karaman'ın Trabzon'daki maçlarda yenilgisi bulunmuyor.
EN SON 2010'DA BAŞARMIŞTI
Evindeki son 4 derbi maçtan da galip ayrılan Bordo- Mavililer bu başarıyı son olarak 2010 yılında yakalamıştı. Trabzonspor böylelikle önemli bir başarıya imza attı.
KESKİN NİŞANCI SOSA
Beşiktaş ağlarına yaklaşık 25 metreden harika bir gol gönderen Trabzonsporlu Sosa, Süper Lig'de 2014'ten bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından attı. Sosa bu alanda zirvede yer aldı.
TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK
Trabzon'un kaptanı Jose Sosa, "Aldığımız galibiyetle taraftarı mutlu ettik" dedi.
UĞURCAN ASİST YAPTI
Sörloth'un golünde topu oyuna sokan Uğurcan, ligde 11 sene sonra asist yapan ilk kaleci oldu.
KAMİL AHMET SİFTAH YAPTI
Sakatlığı geçen Kamil Ahmet, bu sezonki ilk maçına dün Beşiktaş karşısında çıktı. Deneyimli oyuncu sağ kanatta görev aldı.
OYUNCULARIM GEREKENİ YAPTI
Sivas yenilgisi sonrası sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyleyen Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve rahat nefes aldık" ded
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyetiyle Sivas yenilgisinin izlerini sildiklerini söyledi. Karaman, "Oyuncularım gerekeni yaptı ve maçı kazandık. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.
TARAFTAR STADYUMU DOLDURDU
Trabzon taraftarı Beşiktaş maçında tribünlerinin büyük kısmını doldurdu. Tribünde karnaval havası oluşturdu.
GALİBİYET POZU
Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor'da maç sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında 'zafer pozu" verdiler.
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