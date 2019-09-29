Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!

Süper Lig'in 6. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesinde Abdullah Avcı istifa sesleri yükselirken, spor yorumcularından da Beşiktaş için flaş yorumlar geldi.

29.09.2019 23:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





