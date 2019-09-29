Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!
Süper Lig'in 6. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş cephesinde Abdullah Avcı istifa sesleri yükselirken, spor yorumcularından da Beşiktaş için flaş yorumlar geldi.
29.09.2019 23:49
- Son Güncelleme:
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor'un gollerini 31. dakikada kendi kalesine Dorukhan Toköz, 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme attı.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Maç sonunda Trabzonspor puanını 9 yaparken 7. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.
Mücadele sonrası sosyal medyada 'Abdullah Avcı istifa' sesleri yükselirken ünlü spor yorumcuları da Beşiktaş'ın oyunu ve Abdullah Avcı için yorumlar geldi.
İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI...
Daha önce Beşiktaş forması giymiş, Siyah-Beyazlılar'ın efsanelerinden Nihat Kahveci maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.