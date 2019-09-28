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  • 28.09.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 17:30

u: 28 Eylül Cumartesi bugün oynanan

u, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin dev derbisine sahne olacak Süper Lig 6. haftada güncel puan durumu ve maç sonuçları merak ediliyor. Peki, tablosu ne durumda? Bugün oynanan nasıl? İşte 28 Eylül Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig güncel puan durumu

u tablosu şekilleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Başakşehir - Rizespor maçı ile başladı. Başakşehir bu karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir maçıyla değişikliğe uğrayan tablosu, bugün oynanacak maç sonuçlarına göre yeniden şekillenecek. Bugünkü karşılaşmalar arasında en dikkat çeken ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olacak. Peki, Süper Lig puan durumu tablosu ne durumda? Bugün oynanan nasıl? İşte 28 Eylül Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (6. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 4 1 0 12 5 7 13
2.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 11 6 5 10
3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP 5 3 1 1 10 10 0 10
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 2 2 1 8 5 3 8
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8
6.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 2 2 2 5 3 2 8
7.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 6 6 0 8
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 5 2 1 2 11 6 5 7
10.KASIMPAŞA A.Ş. 6 2 1 3 6 7 -1 7
11.TRABZONSPOR A.Ş. 5 1 3 1 7 7 0 6
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 4 4 0 6
13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 1 2 2 7 8 -1 5
14.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5
15.ANTALYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 5 9 -4 5
16.MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 3 7 -4 5
17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 5 0 3 2 6 8 -2 3
18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 2 3 5 10 -5 2

27 EYLÜL CUMA

Başakşehir - Rizespor: 5 - 0

28 EYLÜL CUMARTESİ

Denizlispor - Kasımpaşa: 0 - 1

Alanyaspor - Sivasspor:

Galatasaray: Fenerbahçe:

29 EYLÜL PAZAR

Konyaspor - Kayserispor:

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor:

Ankaragücü - Gençlerbirliği:

Trabzonspor - Beşiktaş:

30 EYLÜL PAZARTESİ

Gazişehir Gaziantep - Göztepe:

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