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- derbisine bir de böyle bakın: Ezeli rakip ebedi dost

Türkiye 1 haftadır G.Saray-F.Bahçe gerilimini konuşuyor. Ancak usta gazeteci ve araştırmacı Düşvar İyiiş ezeli rakiplerin, aslında ebedi dost olduğunu örneklerle anlattı.

Ezeli rakip ebedi dost
Kadıköy'de derbi öncesi iki takım Mano Palas otelinde kamp yapıyorlar. Gecenin bir saatinde Galatasaray Başkanı Ali Sami Yen odasından çıkıp aşağıya iniyor. Lobide Fenerbahçeli futbolcuların oturduğunu görüyor. Yanlarına sokuluyor ve "Saat gecenin bi yarısı farkında mısınız! Yarın bizimle önemli maçınız var. Siz bu saatte buradasınız. Hadi bakalım gidin yatın" diyor… Fenerbahçeli futbolcular saygıdan boyunlarını büküp odalarının yolunu tutuyorlar.

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