Kadıköy'de derbi öncesi iki takım Mano Palas otelinde kamp yapıyorlar. Gecenin bir saatinde Galatasaray Başkanı Ali Sami Yen odasından çıkıp aşağıya iniyor. Lobide Fenerbahçeli futbolcuların oturduğunu görüyor. Yanlarına sokuluyor ve "Saat gecenin bi yarısı farkında mısınız! Yarın bizimle önemli maçınız var. Siz bu saatte buradasınız. Hadi bakalım gidin yatın" diyor… Fenerbahçeli futbolcular saygıdan boyunlarını büküp odalarının yolunu tutuyorlar.
- Spor
- 28.09.2019
- Gazete
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