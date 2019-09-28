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Avcı, Oğuzhan Özyakup'u Trabzon maçına hazırlıyor: Senin maçın olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, orta sahada görev vereceği Oğuzhan Özyakup’u Trabzon maçına özel olarak motive ediyor... Oğuzhan Özyakup ligde geride kalan 5 maçın 4'ünde forma giydi. Bunların ikisinde ilk 11'de görev aldı. 183 dakika sahada kaldı.

Senin maçın olacak
Trabzonspor galibiyetkiyle moral ve çıkış arayan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken, teknik patron Abdullah Avcı, orta sahada görev vereceği Oğuzhan Özyakup'u bu önemli derbiye özel olarak hazırlıyor. Dün oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Abdullah Avcı, "Bu maç senin maçın olacak. İyi çalışıyorsun ve sana verilen şansları iyi kullanıyorsun. Forvet ile savunma arasında köprülerden biri olmanı istiyorum. Bu kritik maçta sana ihtiyacım var" dedi.

FORMA GİYMEYE BAŞLADI
Oğuzhan Özyakup ligde geride kalan 5 maçın 4'ünde forma giydi. Bunların ikisinde ilk 11'de görev aldı. 183 dakika sahada kaldı.

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