Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki 46 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 53, Trabzonspor'un 44 galibiyeti bulunuyor. Derbi öncesi taraftarlar Trabzonspor Beşiktaş maçının ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Beşiktaş derbisine dair merak edilenler...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi 29 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.