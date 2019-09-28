Denizlispor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Denizli Atatürk Stadı'nda 3 puan mücadelesi veriyor.
Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissati, Murawski, Sacko, Barrow, Rodallega
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Mustafa Pektemek, Thiam
Saat 15.00'te başlayan maçın hakemi, Tugay Kaan Numanoğlu.
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