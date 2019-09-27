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  • 27.09.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 14:18

Son dakika haberi: tarafından 'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Son dakika haberine göre; , 'nın Başkanı 'a verdiği "30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası" kararının oy birliği ile kaldırıldığını açıkladı... Ali Koç'a, Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik yaptığı 'sicili bozuk' açıklamaları nedeniyle ceza verilmişti.

Derbi öncesi PFDK'dan Ali Koç kararı! Cezası...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 'nin 'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tarafından kaldırıldığı bildirildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

'Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'

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