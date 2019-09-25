Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Fatih Terim için sarf ettiği 'sicili bozuk' sözlerinin arından Ali Koç'un cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK, Ali Koç'un ayrıca 20 bin TL ödemesinde karar kıldı.
TAHKİM'E GİDİYOR
Başkan Ali Koç'un kendisine verilen bu ceza için Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.
Ali Koç'un Galatasaray derbisini kendisine ayrılan bir locada izlemesi bekleniyor.
TAHKİM'E GİDİYOR
Başkan Ali Koç'un kendisine verilen bu ceza için Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.
Ali Koç'un Galatasaray derbisini kendisine ayrılan bir locada izlemesi bekleniyor.
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