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  • 27.09.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 14:46

- Fenerbahçe maçında koreografi yapılacak mı? Flaş karar

Gözler yarın akşam oynanacak olan - Fenerbahçe maçına döndü. Dev maç öncesi Fatih Terim ve Ali Koç arasında yaşanan gerilim sürerken, Galatasaray taraftarının bu konuya özel olarak koreografi hazırlayıp, hazırlamadığı merak ediliyordu. O soru yanıt buldu.

Galatasaray tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

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