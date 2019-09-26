Önemli olan sinir sistemi! Takvim'in iki usta yazarı GS-FB derbisinin röntgenini çekti

Takvim'in iki usta yazarı Evren Turhan ve İlker Yağcıoğlu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin röntgenini çekti.



EVREN TURHAN - Ben diyorum ki; o maç bu maç!.. Kalite bu maçta sahaya yansımayacak da ne zaman yansıyacak? Fatih hoca derbiye takımı çok özel bir şekilde hazırlıyor. Oyuncular da artık bu zamana kadar göstermedikleri coşkuyu ve isteği, yapmadıkları presi bu maçta ortaya koyacaklardır. Galatasaray derbi şanssızlığına son verecektir.



G.Saray sezon başından beri beklenen futbolu oynayacaktır.



ORTA ALANDA FAVORİ SERİ

Derbide Donk tribüne çıkacaktır. Diğer isim konusunda tahminim Nagatomo. Mariano bu kez 11'de olacaktır çünkü Malatya'da dinlendi. Orta alanda Seri'nin görev yapmasını bekliyorum.







FATURA HEP ÇOK AĞIR OLUYOR

Şu çok açık ki gerilim hiçbir zaman Galatasaray'a yaramıyor. Fatura hep ağır oluyor. Son yıllarda oynanan derbiler ortada. Tabii ki oyuncular ve hakemin tutumu burada çok önemli.



HERKES İYİ NİYETLİ OLMALI

Hırslı ama iyi niyetli olmak zorundalar. Çünkü yapılan hataların bedeli çok ağır ödeniyor. Sakin kalmak Galatasaray adına derbinin anahtarıdır. Sadece futbola ve galibiyete odaklanmalılar.







FALCAO BU MAÇLARIN ADAMI

Artık G.Saray'ın dünya yıldızları sahne alacak, almalı da!.. Falcao böyle maçların adamı. Feghouli ve Babel de aynı şekilde derbiye ağırlığını koyacaktır. Ayrıca Kruse ve Vedat'a dikkat edilmeli.



GEÇEN SEZON DA HOCA YOKTU!

Fatih hocanın eksikliği tabii ki sıkıntı. Ancak Geçen sezon da kulübede yoktu ama Galatasaray şampiyon oldu. Bence bu durum mazeret olmamalı. Olmayacağını da düşünüyorum.







İLKER YAĞCIOĞLU -Son yıllarda iki takımın da bu kadar iddialı kadrolarla sahada yer aldıklarına tanık olmadım. Daha ligin başı... Dolayısıyla takımların kaybedecekleri puan anlamında çok şey yok. Ama prestij ve moral açısından kaybeden etkilenecektir. Bu yüzden iki takımın da kontrollü oynamasını bekliyorum. Fenerbahçe bu konuda daha avantajlı.



Sonuç tabloyu çok değiştirmez ama psikolojileri kötü etkiler.



PSİKOLOJİ ÖN PLANA ÇIKACAK

G.Saray seyircisinin desteği ve baskısıyla Fatih hocanın oyun planının dışına çıkıp risk alabilir... Asıl önemlisi, sahada 11 kişi kalabilmek. Bu maçta belki de psikoloji, taktiğin önüne geçecek.



DEFANS PERFORMANSI ÖNEMLİ

Ersun hoca ideal stoper ve bekleriyle hiç oynayamadı. Savunma performansı çok önemli... Asıl sorun Falcao'ya karşı kimin oynayacağı. Jailson 11'de olmalı. Partneri ise Zanka olacaktır.







ALTAY ÇOK SAKİN KALMALI

Altay ilk kez böylesine büyük bir maça çıkacak. Onun sakinliği belirleyici olacaktır. Diğer kilit isim ise Kruse. Ayrıca orta alan üçlüsünde Emre, Gustavo ve Tolga Ciğerci de kilit rol üstlenecek.



ALLAH HAKEME YARDIM ETSİN

Son yıllardaki gibi gergin ve bol kartlı bir derbi bekliyorum. Umarım ben yanılırım. Çünkü maçta sakin olamayan ve eksik kalan takım çok şey kaybeder. Allah maçın hakemine yardım etsin.



GELENEK BOZULMAYACAKTIR

Isla ve Hasan Ali'nin sakatlığı geçti. Ancak hazır olmadıkları için Ersun hoca 11'de oynatmayacaktır. Ben 5 yıllık serinin bozulmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe en kötü 1 puan alacaktır.







SALONDA ÖZEL ÇALIŞTI

Dün salonda özel olarak çalışan Radamel Falcao bugünkü idmanda yer alacak.







YANAL'A GOL SÖZÜ VERDİ

Çok formda olan Vedat Muriç, Ersun Yanal'a "Galatasaray'a da gol atacağım" sözünü verdi.



