Fatih Terim derbi öncesinde gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Ali Koç'la ilgili sorulara, "Yaptığı açıklamalara baktım, cevap vermeye değmeyeceğine karar verdim. Değseydi cevap verirdim" yanıtını verdi. Terim derbiyle ilgili ise iddialı konuştu.
FARKLI OLACAKKEN 2-2 BİTTİ
İşte Fatih Terim'in sözleri: "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu kez taraftarımızın da desteği ile kazanacağımıza inanıyorum."
TRİBÜNDE OLMAK ÜZÜYOR
"Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor, rahatsız edici oluyor."
ÜÇÜNE DE GÜVENİYORUM
"Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Sıkıntı olmuşsa sorumlusu benim."
3 PUANA ŞARTLANDI
Fatih Terim cumartesi oynanacak derbide üç puandan başka bir ihtimal düşünmüyor.
KARARINI VERMEDİ
Başkan Koç'un TT Stadı'na gitme konusundaki kararını henüz vermediği ifade ediliyor.
FARKLI OLACAKKEN 2-2 BİTTİ
İşte Fatih Terim'in sözleri: "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu kez taraftarımızın da desteği ile kazanacağımıza inanıyorum."
TRİBÜNDE OLMAK ÜZÜYOR
"Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor, rahatsız edici oluyor."
ÜÇÜNE DE GÜVENİYORUM
"Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Sıkıntı olmuşsa sorumlusu benim."
3 PUANA ŞARTLANDI
Fatih Terim cumartesi oynanacak derbide üç puandan başka bir ihtimal düşünmüyor.
KARARINI VERMEDİ
Başkan Koç'un TT Stadı'na gitme konusundaki kararını henüz vermediği ifade ediliyor.
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