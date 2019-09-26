F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Yanal derbi öncesinde öğrencilerinden riske girmemelerini istedi. Kaleci Altay, savunma oyuncuları ve orta sahayı uyaran tecrübeli hoca garanti pas konusunda uyardı.
ŞOK PRESLERE DİKKAT!
Ersun Yanal, ezeli rakipleri Galatasaray'ın yapacağı şok presi göz önünde tutarak, derbide oyuncularından minimum risk almalarını istiyor...
HÜCUM SİLAHI KRUSE
Derbide F.Bahçe'nin hücum silahı Max Kruse olacak. Alman yıldız, Kruse'ye oyun kurma görevinde ise Emre Belözoğlu yardımcı olacak.
GUSTAVO RAHAT VERMEYECEK
F.Bahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo ise defansif görev üstlenecek ve yapacağı baskıyla orta alanda Galatasaray orta sahasının rahat top kullanmasına izin vermeyecek.
DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 2
Ersun Yanal bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıktı. 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler'de Yanal'ın puan ortalaması 2.
SERDAR AZİZ ÇOK MUTSUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, 11'e giremediği için çok mutsuz. Ersun Yanal'ın yıldız oyuncuyla sürekli görüşerek ona moral verdiği öğrenildi.
ŞOK PRESLERE DİKKAT!
Ersun Yanal, ezeli rakipleri Galatasaray'ın yapacağı şok presi göz önünde tutarak, derbide oyuncularından minimum risk almalarını istiyor...
HÜCUM SİLAHI KRUSE
Derbide F.Bahçe'nin hücum silahı Max Kruse olacak. Alman yıldız, Kruse'ye oyun kurma görevinde ise Emre Belözoğlu yardımcı olacak.
GUSTAVO RAHAT VERMEYECEK
F.Bahçe'nin Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo ise defansif görev üstlenecek ve yapacağı baskıyla orta alanda Galatasaray orta sahasının rahat top kullanmasına izin vermeyecek.
DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 2
Ersun Yanal bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıktı. 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-Lacivertliler'de Yanal'ın puan ortalaması 2.
SERDAR AZİZ ÇOK MUTSUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, 11'e giremediği için çok mutsuz. Ersun Yanal'ın yıldız oyuncuyla sürekli görüşerek ona moral verdiği öğrenildi.
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