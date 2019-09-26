İngiliz takımı Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Özil'in aracında eşi Amine Gülşe de vardı. Özil çifti ve Kolasinac, saldırıyı yara almadan atlattı. Motosikletli saldırganlar ise yakalandı. Gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı açıklandı. Sanıklardan Ashley Smith'in, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacağı vurgulandı.
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