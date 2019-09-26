Abdullah Avcı istifa mı ediyor? Beşiktaş'ta bir deprem daha
Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Beşiktaş, Fikret Orman'ın istifa kararı ile sarsılmıştı. Fikret Orman'ın yerine başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak edilirken, siyah-beyazlı kulüpte bu kez de Abdullah Avcı depremi yaşandı. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...
26.09.2019 09:44
- Son Güncelleme: 26.09.2019 09:44
Önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı sürpriz açıklamayla Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını açıklayan başkan Fikret Orman, yönetim kurulunu olağanüstü topluyor.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlenecek.
Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecinin izlenecek yönetimi belirleyecek.
Ya Orman, yönetim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıyor.
Beşiktaş'ın tüzüğünün 36. maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevini bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için, ikinci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuğa Serdal Adalı oturacak.