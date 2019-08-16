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'e Türk kalkanı

’da uğrayan , ölümle tehdit edildi. Gurbetçiler ise başarılı futbolcu için harekete geçti. İngiliz polis teşkilatına giden 70 , sporcuyu gönüllü olarak korumak istediklerini söyledi. Ancak yetkililer bu teklifi reddetti...

Türk kalkanı
Ünlü futbolcu , ayrımcılığa uğradığı için Alman 'nı bıraktı. 'de forma giyen Özil, yine hedef alındı. Geçen ay takım arkadaşı Kolasinac ile 'da uğradı. Kaçan saldırganlar hala yakalanamadı. Özil ise ölüm tehditleri aldı. Londra'da hizmet veren bir Türk güvenlik şirketiyle anlaşan Özil, korumalarını da yanından ayırmadı. Gurbetçiler de Mesut Özil için kolları sıvadı. 'de yaşayan 70 , İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın kapısında sıralandı. Yetkililerle görüşen gurbetçiler, Özil'i gönüllü olarak korumak istediklerini anlattı. Ancak gençler, Scotland Yard yetkililerinden ret cevabını aldı. Sporcunun gönüllü olarak güvenliğini sağlamak isteyen Türkler, Mesut Özil'i duygulandırdı.



Korumalar, Özil'in Londra'daki evinin önünde nöbet tutuyor.



Özil ve eşi Amine'nin saldırı olayının ardından Londra'dan ayrılma kararı aldıkları iddia edildi.

MESUT YARIN SAHADA OLABİLİR
Arsenal'in teknik direktörü Emery, geçen haftaki lig maçının kadrosuna alınmayan Özil ile Kolasinac'ın hazır olmaları halinde yarın oynanacak Burnley maçında forma giyebileceğini söyledi.



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