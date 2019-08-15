İngiliz takımı Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, büyük bir korku atlattı. Özil, takım arkadaşı Kolesinac ile birlikte geçen ay bıçaklı saldırıya uğradı. İkili canını zor kurtardı. Motosikletli saldırganlar ise kaçtı. Şüpheliler hala yakalanamadı. Polis, Özil ve Kolasinac'a 24 saat koruma sağladı. Ancak bu kez çeteler ortaya çıktı. Özil, ölüm tehditleri aldı. İngiliz polisinin aldığı güvenlik önlemlerini yeterli bulmayan Türk futbolcu, Türkiye'den getirdiği kangal köpeklerini, Londra'daki 9 milyon sterlin değerindeki malikanesine bağladı. Özil ardından Önder Aydemir adlı bir Türk'ün sahibi olduğu So Solid Güvenlik Hizmetleri'yle anlaştı. Özil, Türk şirketin koruması altına alındı. Korumalar, Özil'in yanından ayrılmadı. Özil'in komşuları da kolları sıvadı. İngiliz komşuların, eski seçkin İngiliz askerlerin görev yaptığı LCS Güvenlik Hizmetleri'ni bırakıp, Özil'i koruyan Türk firmayla anlaşma yapmaya başladığı ortaya çıktı.
Mesut Özil, korumalarıyla böyle görüntülendi.
Mesut'u, Aydemir'in sahibi olduğu güvenlik firması koruyor.
Mesut Özil, korumalarıyla böyle görüntülendi.
Mesut'u, Aydemir'in sahibi olduğu güvenlik firması koruyor.
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