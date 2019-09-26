Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolu oyuncu Gary Browne'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nda Porto Riko Milli Takımı forması giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
KENNEDY YENİDEN PINAR KARŞIYAKA'DA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu John Kennedy'yi kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada 3+6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce 2017-2018 sezonunda Karşıyaka forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Melborne United ve Umma Reyer'de oynamıştı.
TEEMU PUKKİ GOLLERİYLE İNGİLTERE'Yİ SALLADI
İngiltere'de Pukki rüzgarı esiyor... Premier Lig takımlarından Norwich City'de forma giyen Teemu Pukki, golleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor. İngiliz temsilcisinin Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 6 gol 2 asist üreten Finlandiyalı yıldız, takımın attığı 9 golün 8'inde skora katkı sağlamayı başardı.
MERVE AZAK'TAN ALTIN
Kazakistan'da başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı. Azak finalde Venezuelalı Maria Gimenez'i devirdi.
FRANSA'DA DEV HEYECAN
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Fransa'da mücadele edecek. Razgatlıoğlu, 28 Eylül'de Superpole mücadelesinde yer alacak.
BURSA GERİ DÖNECEK
Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, sezon sonunda Süper Lig'e geri döneceklerini söyledi. Erdoğan, "Bu takımın başarılı olacağına inancımız tam" diye konuştu.
YAPANA KARŞILIK VERİRİZ
Başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "Biz durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa karşılığını veririz. Neden PFDK'ya sevk edildildim bilmiyorum" dedi.
KENNEDY YENİDEN PINAR KARŞIYAKA'DA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu John Kennedy'yi kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada 3+6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce 2017-2018 sezonunda Karşıyaka forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Melborne United ve Umma Reyer'de oynamıştı.
TEEMU PUKKİ GOLLERİYLE İNGİLTERE'Yİ SALLADI
İngiltere'de Pukki rüzgarı esiyor... Premier Lig takımlarından Norwich City'de forma giyen Teemu Pukki, golleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor. İngiliz temsilcisinin Premier Lig'de oynadığı 6 maçta 6 gol 2 asist üreten Finlandiyalı yıldız, takımın attığı 9 golün 8'inde skora katkı sağlamayı başardı.
MERVE AZAK'TAN ALTIN
Kazakistan'da başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı. Azak finalde Venezuelalı Maria Gimenez'i devirdi.
FRANSA'DA DEV HEYECAN
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Fransa'da mücadele edecek. Razgatlıoğlu, 28 Eylül'de Superpole mücadelesinde yer alacak.
BURSA GERİ DÖNECEK
Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, sezon sonunda Süper Lig'e geri döneceklerini söyledi. Erdoğan, "Bu takımın başarılı olacağına inancımız tam" diye konuştu.
YAPANA KARŞILIK VERİRİZ
Başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "Biz durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa karşılığını veririz. Neden PFDK'ya sevk edildildim bilmiyorum" dedi.
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